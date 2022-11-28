Altılı masanın toplantısı Demokrat Parti ev sahipliğinde başladı
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.
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Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.