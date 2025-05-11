Altın dolu kasayı çaldılar, dereye attılar! Torun, damat ve damadın kardeşi yakalandı

Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki O.Ö.'nün evinden içinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Evin kapısının zorlanmadan açıldığını tespit edildi

Evin kapısının zorlanmadan açıldığını tespit eden ekipler, yaşlı adamın torununu şüpheli olarak belirledi. Teknik takip sonucu, çelik kasanın 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürülüp spiralle kesildiği ve içindeki altınların alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında O.Ö.'nün torunu E.D. (20), eşi K.D. (20) ve K.D.'nin kız kardeşi G.D. (18) gözaltına alındı.

Dere yatağına atılan çelik kasa, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Altınlar ve çelik kasa, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve kız kardeşi G.D. adliyeye sevk edildi.

Damat K.D., basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna yanıt vermedi.