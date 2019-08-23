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Altın üçgen: Karakter, kabiliyet, kariyer

Teknoloji dünyayı hızla farklılaştırıyor. Kısa bir süre içinde hayatımızdaki pek çok şeyde köklü değişimler bekleniyor. Bu durumda çocuklarımızı nasıl yetkinliklerle donatmalıyız? Yazarlar Sekman ve Eriş'e göre, burada “başarı becerileri” öne çıkıyor.

Altın üçgen: Karakter, kabiliyet, kariyer
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