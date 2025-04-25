'Altın var' söylentisi yayılınca defineciler akın etti

Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi'nde bulunan ve koruma altındaki sit alanı içinde yer alan mağaralar, defineciler tarafından adeta talan edildi.

İHA'nın haberine göre; mağaraların alt kısımlarında altın olduğu yönündeki söylentiler üzerine bölgeye gelen define avcıları, iş makineleri ve hilti kullanarak mağaralarda kaçak kazılar yaptı.

Yetkililere çağrı: Müdahale edin!

Yöre sakinlerinden Ayvaz Yılmaz, mağaraların sit alanı içerisinde olduğunu belirterek yapılan kazıların tarihi dokuya ciddi zarar verdiğini söyledi.

Yılmaz, "Burası koruma altında. Ancak buna rağmen hilti ve iş makineleriyle kazı yapılıyor. Mağaralar savaş alanına döndü. Yetkililerden duruma müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Cumali Toydaş ise altın söylentilerinin define avcılarını harekete geçirdiğini ifade ederek, "Mağaraların alt kısımlarında altın var söylentisi sonrası kaçak kazılar yapılarak tarihi dokuya zarar verilmiştir. Bu kültür varlıklarına sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan izinsiz olarak define araştıranlar üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.