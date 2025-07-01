Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Altınbaş için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, iş ve akademi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Altınbaş'ın naaşı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Taziyeleri Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu aile fertleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Okan Üniversitesi Onursal Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, iş adamı Abdulrahim Albayrak gibi iş, siyaset, ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Eğitim ve iş dünyasına önemli katkılarda bulunan Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi'nin kuruluş sürecine öncülük etmiş; yükseköğretim alanında yürüttüğü çalışmalarla geniş çevrelerin takdirini kazanmıştı. Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini 2008 yılından itibaren üstlenen Altınbaş, üniversitenin uluslararası alanda tanınan bir kurum haline gelmesinde etkili olmuştu.

Altınbaş'ın vefatı, başta eğitim camiası olmak üzere birçok çevrede büyük üzüntüyle karşılandı.