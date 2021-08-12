Altındağ'da tehlikeli gerginlik

Başkent'te iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinden sonra gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo adlı yabancı uyruklu kişiler cinayet suçundan tutuklandı.

Gerilim arttı

İlçede dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibarıyla sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.