Altınşehir İTÜ'den gelecek raporu bekliyor

Tonlarca altının takıya dönüştürüldüğü, Türkiye'nin önemli altın ve mücevher işleme merkezlerinden "Kuyumcukent" olarak bilinen Kahramanmaraş’taki Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi de depremden etkilendi. Altınşehir'in kaderi İTÜ heyetinin yaptığı değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkacak raporla şekillenecek.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, Altınşehir'in altın ve mücevher imalatında İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi olduğunu, sanayi sitesinde 107 bin metrekare kapalı alan içerisinde faaliyet gösteren 450 firmanın, 6 bin kişilik istihdam sağladığını belirtti. Özellikle Dubai ve Avrupa ülkelerine olmak üzere ciddi düzeyde ihracat yaptıklarını anlatan Öz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konteyner kuyumcukent"

seçeneği de gündemde "İç piyasanın da geneline ürün veriyoruz. Oluşan sıkıntıları aşmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Güvenliği ve sağlamlığıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinden 8 kişilik heyet, profesör hocalarımız, doçentlerimiz incelemelerini yaptı.

En kısa sürede raporlarını alıp ona göre burayla ilgili planlamamızı hızlı şekilde aktivite etmek istiyoruz." Raporun sonucuna göre izleyecekleri A, B, C planları bulunduğunu vurgulayan Hacı Mustafa Öz, çözüm önerilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Her türlü duruma göre planlarımızı yapıyoruz. Burası 11 bloktan oluşan bir yapıya sahip. Belki hızlıca blok blok, her bloku ayrı firmayla çalışarak hızlıca iyileştirebiliriz. Bu mümkün olmazsa, hızlıca Bakanlığımızla görüştük, hemen yakınımızda 'konteyner kuyumcukent' kurarak, yüzde 50 küçülerek üretimimizi orada devam ettirmek."