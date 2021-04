Altun: 1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 olaylarının ardındaki gerçeklerin gizlenemeyeceğini ve bunların sadece bilim, tarih, hukuk, diyalog ve konuşarak gün yüzüne çıkabileceğini belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Biz 1915 olaylarına ilişkin gerçekleri konuşmaya her zaman hazırız. Ne zaman nerede derseniz, dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Mesajında, "1915 olaylarının ardındaki gerçekler gizlenemez. Bu gerçekler sadece bilim, tarih, hukuk, diyalog ve konuşarak gün yüzüne çıkabilir." açıklamasında bulunan Altun, bir de video paylaştı.

"1915'in Ardındaki Gerçekler" başlıklı videoda, Ermeni diasporasının, her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının tanınması için dünya genelinde siyasetçilere baskı uyguladığı belirtilerek geçmişte bazı hükümetlerin de bu konuda siyasi kararlar aldığı anımsatıldı.

1915 olaylarını anlamak isteyen birinin tarihi incelemesi ve kurgu ile gerçeği ayırt etmesi gerektiği aktarılan videoda, "Ermeniler Osmanlı topraklarında yüzyıllar boyunca vatandaş olarak yaşadılar. Osmanlı toplumu içerisinde önemli roller üstlendiler ve imparatorluk içinde yüksek makamlara geldiler. Osmanlı İmparatorluğu'na katkıları ve bağlılıkları neticesinde Millet-i Sadıka unvanını aldılar." ifadelerine yer verildi.

19. yüzyılın sonlarına doğru birçok yıkıcı savaş sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma noktasına geldiği anımsatılan videoda, Osmanlı'nın toprak kaybettikçe yabancı güçlerin Osmanlı toplumu arasında nifak tohumları ekmeye başladığı, birçok Osmanlı Ermenisi'nin ise Osmanlı topraklarından parça verileceği sözleri ile aldatılarak kendi hükümetlerine karşı ayaklanma içine itildiğine dikkati çekildi.

Videoda, Daşnak ve Hınçak gibi Ermeni çetelerin işgalci Rus birlikleriyle iş birliği yaparak Doğu Anadolu'da ardında yüz binlerce ölü ve yerinden edilmiş insan bırakan bir yıkım harekatı başlattığı anlatılarak "Silahlı bir isyan ile karşılaşan Osmanlı ordusu ulusal güvenliğini korumak amacıyla tehcir politikası uyguladı. Tehcir o dönemde iç tehditleri savurmak için sıklıkla kullanılan bir yöntemdi. Birçok Ermeni, silahlı isyan, tehcir, toplumsal çatışmalar ve savaş koşulları nedeniyle hayatını kaybetti." açıklamasına yer verildi.

