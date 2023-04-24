Amasra maden faciası davasının ilk duruşması yarın görülecek
43 işçinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciasıyla ilgili 23 sanıklı davanın ilk duruşması yarın Bartın Adliyesi'nde görülecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması yapılacak.
Duruşma; dosyada 23 sanık, 118 mağdur ve müşteki bulunması nedeniyle Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda gerçekleştirilecek.