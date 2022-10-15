Amasra'da grizu faciası: 25 işçi hayatını kaybetti

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise madende kısmi göçükler olduğunu ve ilk belirlemelere göre patlamanın grizudan kaynaklandığını söyledi.



Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığı açıklandı.

Bakan Soylu: 110 kişi çalışıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede bir 300-350 metre kotlarında bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın akabinde gerek buranın tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler” dedi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Soylu, “Türkiye’de bu konuda yetkili olan bütün arama kurtarma ekipleri yola çıktılar. Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Vali Hanım tüm arkadaşlarımızla birlikte olayın başından beri hem aramaya kurtarmaya nezaret ediyor. İki ambulans uçak Zonguldak’taki havaalanına intikal ettirildi” diye konuştu.



Bölgede sahra hastanesinin oluşturulduğunu kaydeden Soylu, “Hakikaten üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı bu patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu riskli bölgede 49 işçinin bulunduğunu, şuana kadar hastaneye 21’inin intikal ettirildiğini aktararak 14 işçinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Ocaktan çıkarılan 7 işçinin hastaneye intikal halinde olduğunu belirten Soylu, 3 işçinin de yoğun bakımda olduğu bilgisini aktardı. Bakan Soylu, “Diğer yaralılar tedavi altında. Yanık olanların bir kısmının İstanbul’a intikali konusunda tüm hazırlıklar gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük bir mücadele konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Dönem dönem bilgi aldıkça, sizlere bilgi intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarında sizlerle bilgileri paylaşmış olacağız. Tekrardan başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Vali Arslan: -300 kotunda patlama meydana geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Vali Arslan, gazetecilere patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

AFAD: Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya hareket etti.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

AFAD daha sonra bu açıklamayı düzeltti. AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada patlamanın nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde @ttk_gen_md'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

49 işçi kurtarılmayı bekliyor

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

CHP heyeti Bartın'a gidiyor

CHP heyeti, maden ocağındaki patlama nedeniyle bölgeye gidiyor. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyette, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ın yer aldığı kaydedildi.