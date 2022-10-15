Amasra'da grizu faciası: 28 işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise madende kısmi göçükler olduğunu ve ilk belirlemelere göre patlamanın grizudan kaynaklandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."

Bakan Soylu: 110 kişi çalışıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu." dedi.

Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlama sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maden ocağındaki patlamanın dün akşam saat 18.15 sıralarında meydana geldiğini anımsatan Soylu, patlamanın ardından vali başta olmak üzere, üst düzey yöneticilerin bölgeye geldiklerini ifade etti.

Ülkeye, Bartın'a ve madencilere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Soylu, patlamanın yaşandığı anı da kapsayan vardiyada 110 madencinin çalıştığını, kritik noktada ise 49 madencinin bulunduğu bilgisini daha önce paylaştıklarını dile getirdi.

Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

"110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'da Şehir Hastanesine götürüldü ve yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si de özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu 11 kardeşimizin hayati durumlarıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını sağlık birimlerimiz, sağlık müdürümüz, başhekimlerimiz bize ilettiler. Biz de hastaneye gittiğimizde bu değerlendirmeleri kendilerinden aldık. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz, şu anda aşağıda olduğunu değerlendirdiğimiz ve arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var."

Hayatını kaybeden madencilerin isimleri belli oldu

Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Soylu, vefat eden madencilerin, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet olduğu bilgisini paylaştı.

Vali Arslan: -300 kotunda patlama meydana geldi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Vali Arslan, gazetecilere patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti. Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

AFAD: Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya hareket etti.

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

AFAD daha sonra bu açıklamayı düzeltti. AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada patlamanın nedeninin henüz belirlenmediği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde @ttk_gen_md'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."