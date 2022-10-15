Amasra'daki maden faciasında can kaybı 41'e yükseldi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde ün akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madende kısmi göçükler olduğunu ve ilk belirlemelere göre patlamanın grizudan kaynaklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile patlama sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Madenciler, aileleri ve Türkiye'de madencilik mesleğini yapan herkesin gözü, kulağı ve bütün kalbiyle Amasra'da olduğunu belirten Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer bütün kurumların seferber olduğunu söyledi.

Soylu, olayın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda yerin 300-350 metre altında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

"26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"

Olaydan sonra mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmeye ve zamanında bilgilendirme yapmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Yine orada bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama kurtarmacılarımız, arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız. 40 madencimizi, 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde, 6'sı Sağlık Bakanlığımızın ambulanslarıyla İstanbul'da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 5'inin 3'ü Bartın Devlet Hastanesi, 2'si ise özel hastanede, biri taburcu oldu.

110 madencimizden 58 madencimizin de kimisi kendi imkanlarıyla, büyük bir bölümü de arama kurtarma sonucu arkadaşlarımızın gayretleriyle kurtarılmış oldu. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Şu anda hem orada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor hem de o belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar aşağıda da devam ediyor. 40 madencimizin de kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece o saat itibarıyla ifade etmiştik. Biraz sonra da geri kalan 14 madencimizin, şehidimizin kimliğini kamuoyuyla paylaşacağız."

"Sabaha kadar teşhis ve soruşturma çalışmaları sürdü"

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının başından itibaren ailelerle olay yerinde ve hastanede olduklarına işaret ederek patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine, mesai arkadaşlarına ve tüm madencilere başsağlığı diledi.

Başsavcılığın sabaha kadar hem teşhis hem soruşturmayla ilgili bütün çalışmaları sürdürdüğünü bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Onlara da ayrıca burada teşekkür etmek isteriz. Allah razı olsun, kolaylaştırıcı işlemler ortaya koydular. Dün olay yaşandığı andan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bazen saat başı, bazen yarım saat arayla, bazen kendilerinin aramasıyla, bazen de bizim bilgi vermemizle sürekli olarak bilgi arz ettik, bilgi verdik. Biraz sonra da hem olay yerinde bilgi almak hem de baş sağlığı dilemek ve taziyede bulunmak için kendileri Bartın'a intikal edecekler."

Dönmez'den açıklama

Bölgede incelemelerini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade etti.

Dönmez, arama kurtarma çalışmalarını başta TTK ekiplerinin yaptığını hatırlatarak, "Kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada sizinle paylaşamayacağım trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarması sonrası sevincini de gördük." dedi.

Patlamanın ardından bir galeride kısmen yaşanan yangına ilişkin detaylar paylaşan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangının soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an kuyu başındayız. Buradan 350 metre aşağıda oldu ama 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Çalışmaya katılan arkadaşlara AFAD’a, UMKE’ye teşekkür ediyorum. 3 hafta önce Türk-İş başkanımızla buradaydık, kardeşlerimizle. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz."

Kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

Maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı.

14 yıldır diğer işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Kalaycı, "İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı." diye konuştu.

14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, "Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Ölü sayısı 41'e yükseldi

Madende incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın yaşandığı Amasra'daki maden ocağında son işçiye de ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 41 olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu: Acımız tarifsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden faciasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Hepimizi hüzne boğmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, madendeki patlamayla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır. İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah’ın izniyle sarılacaktır. Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Rabbim’den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."

CHP heyetinden açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve bölge milletvekillerinden oluşan CHP heyetinin, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Patlamada şehit olan madencilere Allah'tan rahmet dileyen Altay, "İnşallah bu son olsun. 85 milyonun gözü dün akşamdan beri burada. Herkes burayla dertlendi, hepimiz dualar ettik." dedi.

Yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Altay, şöyle konuştu:

"Üç Grup Başkanvekilimiz, bir Genel Başkan Yardımcımız ve bölge milletvekillerimizle buradayız. Sayın Genel Başkanımız da biraz sonra Ankara'dan cenazelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek. Biz de şimdi hastanelerde yaralılarımızı ziyaret edeceğiz ve daha sonra bizler de ayrı ayrı cenazelere katılarak, cenaze sahiplerinin acılarını paylaşacağız.

Ulusumuzun başı sağ olsun, bu son olsun. İnşallah hem cenaze sahiplerinin hem bölgenin hem tesisin yaraları bir an önce sarılır. Böyle kazaların tekrar edilmemesi için de hiç şüphesiz gerekli önlemleri konusunda, hem Meclis hem yürütme organı bundan sonra daha yüksek bir duyarlılık içinde hareket eder diye umuyoruz. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun."

EGM: 12 hesap yöneticisiyle ilgili adli işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır." açıklaması yaptı.

Putin, Zelenskiy ve Miçotakis'ten taziye mesajları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği facia nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Putin mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Hayatını kaybeden madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." dedi.

Zelenskiy'den Türkçe taziye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Miçotakis: Arama çalışmalarına yardım göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Miçotakis, "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır." dedi.

Dendias'tan Çavuşoğlu'na taziye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na gönderdiğini taziye mesajında, "Trajik can kaybından derin üzüntü duyduğunu" belirterek, "Yaslı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı. (AA-İHA)