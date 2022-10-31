Amasra'daki maden faciasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 maden mühendisi tutuklandı.
AA
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Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
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