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Amasra'daki maden faciasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 maden mühendisi tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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