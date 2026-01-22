AMASYA 2 BİN 601 TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Amasya kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için kura çekimi devam ediyor. Bugünün şanslı ili Amasya... 2 bin 601 şanslı kişi bugün belli olacak. Kurayı canlı izlemek isteyenler yayın linkini araştırıyor.
Amasya TOKİ 2 bin 601 konut projesi için bugün kura çekimi var. Kura Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleşecek. Kura biter bitmez sonuç aramaları hızlanacak. Heyecana ortak olmak isteyenler şimdi canlı yayın linkine odaklanmış durumda
AMASYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Amasya TOKİ kura çekimi Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleşiyor. Kura saat 13.00'te başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Sonuçların akşam saatlerinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Amasya ili kapsamındaki sosyal konut projesine dair ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:
Merkez: 2100
Göynücek: 126
Gümüşhacıköy: 100
Hamamözü: 45
Merzifon: 150
Suluova: 80