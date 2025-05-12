Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 12.23’te 4.4 büyüklüğünde kaydedilirken, üç dakika sonra saat 12.26’da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, depremlerin ilki 10.07 km derinlikte, ikincisi ise 19 km derinlikte gerçekleşti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedildi

Sarsıntıların ardından ilçe sakinleri kısa süreli panik yaşarken, vatandaşlar tedbir amaçlı olarak binalardan dışarı çıktı. Deprem, çevredeki bazı il ve ilçelerde de hissedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

İki ilçede eğitime ara verildi

Depremler nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.