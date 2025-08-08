Amasya Merzifon Havalimanı temmuzda 12 bin 350 yolcuya hizmet verdi

Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 92, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 96’ya ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda 99 bin 645 ton oldu.

Ocak – temmuz arası 7 aylık dönemde ise Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği 89 bin708, uçak trafiği 728, yük trafiği de 824 ton olarak gerçekleşti.