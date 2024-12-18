Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince Samsun ve Amasya'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.