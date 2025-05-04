Amasya'da vahşet! 60 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.

Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi.

Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.