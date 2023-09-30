Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 35 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 6kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 35 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.