Amasya'daki biyogaz tesisinde zehirlenme faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde, fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için çukura inen 3 çalışan metan gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 kişi tahliye edilerek Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilik acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya Valiği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."