Amatör balıkçının nehirde yakaladığı dev balık görenleri şaşkına çevirdi

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde, büyük bir balık yakaladığını fark etti.

Taştarla, 2,5 metre boyunda yaklaşık 100 kilogramlık yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı.

"Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık"

İlk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyleyen amatör balıkçı, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara." dedi.