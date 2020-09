Amazon Prime Türkiye içerikleri nelerdir? Amazon Prime nedir?

15 Eylül 2020

Jeff Bezos'un sahibi olduğu ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un abonelik sistemi olan Amazon Prime Türkiye'de kullanıma girdi. Amazon Prime Türkiye, kullanıcılara sunulmasının ardından kısa sürede Google'da en çok aranan konulardan biri olurken, en fazla merak edilen konuların başında ise Amazon Prime Türkiye içerikleri oldu.

Amazon Prime nedir?

Amazon'un abonelik sistemi olan Amazon Prime üyelerine hızlı kargo, film, dizi gibi video içerikler, oyunlar gibi alanlarda özel fırsatlar sunuyor.

Amazon Prime Türkiye içerikleri nelerdir?

Bu uygulama İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Isparta, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yalova, Düzce, Afyon'da üyelerine minimum sipariş tutarı olmaksızın, geçerli ürünlerde hem ücretsiz kargo hem de aynı gün teslimat imkanı sunuyor.

Kullanıcılar Amazon Prime'a bağlı olan Prime Video platformundan popüler filmleri, ödüllü dizileri, Amazon Originals dizilerini ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Amazon Originals filmleri olan Chemical Hearts, My Spy, 7500, Radioactive, Get Duked, The Vast of Night, Seberg, Troop Zero, Blow the Man Down ve daha pek çok film bu platformdan izlenebiliyor.

Prime Gaming ise League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobil gibi oyun içeriklerine erişme imkanı sunuyor.

Aylık ücreti 7,90 lira olan Amazon Prime, ilk ay ücretsiz olarak üyelere sunuluyor.