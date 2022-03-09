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Ambargo restleşmesi!

ABD ve İngiltere, Rusya'dan enerji ithalatına yasak getirme kararı aldı. Avrupa Birliği de Rus Gazı ithalatını azaltmak için planlama yapıyor. Rusya ise bazı ürün ve ham maddelerin ihracatı ve ithalatında sınırlamaya gidiyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı. ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek" dedi.

Öte yandan İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

AB Komisyonu ise Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için yeni doğalgaz tedarikçileri bulmayı, alternatif yakıtlara yönelmeyi, yenilenebilir yatırımları hızlandırmayı ve kış öncesinde doğalgaz depolarını doldurmayı içeren "REPowerEU” adlı planını açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan ithal ettiği doğalgaz miktarını 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltmayı düşünüyor.

Peş peşe gelen yatırım kararları sonrası Rusya'dan da karşı hamle geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Rus hükümeti yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlıyor.

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