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Amedspor ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi! Soruşturma başlatıldı

Bolu’da Amedspor ve Fenerbahçe taraftarları arasında çıkan kavga, Highway AVM otoparkını savaş alanına çevirdi. Bıçak ve taşların kullanıldığı olayda 2 Fenerbahçe taraftarı yaralanırken, jandarma havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı.

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Bolu’da, Amedspor ile Boluspor arasındaki karşılaşma için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçına gitmek üzere İstanbul’a doğru yol alan Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Highway AVM’nin otoparkında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Soruşturma başlatıldı

Taraftarların birbirine bıçak ve taşlarla saldırdığı olayda, 2 Fenerbahçe taraftarı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA