Ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapan muhasebeci gözaltında
İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat masasındaki hastayla stent pazarlığı yapan muhasebeci görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.
İstanbul'da Özel Aile Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edilen olayda ameliyat masasında anjiyo olan hastayla stent pazarlığı yapan muhasebecinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Görüntülerin ardından muhasebecinin işine ise son verilirken, yapılan incelemelerde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti de durdurulmuştu.
Muhasebeci gözaltına alındı
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.