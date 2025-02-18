  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapan muhasebeci gözaltında
Takip Et

Ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapan muhasebeci gözaltında

İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat masasındaki hastayla stent pazarlığı yapan muhasebeci görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İstanbul'da Özel Aile Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edilen olayda ameliyat masasında anjiyo olan hastayla stent pazarlığı yapan muhasebecinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Görüntülerin ardından muhasebecinin işine ise son verilirken, yapılan incelemelerde hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti de durdurulmuştu. 

Muhasebeci gözaltına alındı

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

 