American Airlines Tel Aviv uçuşlarını askıya alma süresini uzattı

ABD merkezli hava yolu şirketi American Airlines, New York ile Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasındaki karşılıklı doğrudan uçuşları askıya alma kararını 6 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu karardan etkilenen yolcularla proaktif olarak iletişime geçileceği ve tarife ayarlama politikası kapsamında alternatifler sunulacağı belirtildi.

Teksas merkezli şirket, daha önce İran ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail uçuşlarını 7 Eylül tarihine kadar durdurmuştu. Son alınan kararla birlikte askıya alma süresi hem Tel Aviv hem de Doha rotaları için 2027 yılının başına kadar uzatılmış oldu.

Bölgesel riskler hava yolu şirketlerinin operasyonlarını etkiliyor

Hava yolu şirketinin bu kararı, Trump tarafından Tahran yönetimine yönelik yapılan ve zamanın daraldığına işaret eden sert uyarıların hemen ardından geldi. Bölgede Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi ekseninde tırmanan askeri hareketlilik, uluslararası hava yolu şirketlerinin güvenlik endişelerini artırıyor.

Sektör analistleri, uçuşların 2027 yılına kadar ertelenmesinin, Washington ve Tahran arasındaki diplomatik tıkanıklığın derinleşmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Delta Air Lines Tel Aviv operasyonlarını 5 Eylül tarihine, United Airlines ise en az 7 Eylül tarihine kadar iptal etmişti. ABD'li dev taşıyıcıların pazardan çekilmesiyle birlikte, İsrail ile ABD arasındaki doğrudan uçuşlarda rekabet azaldı ve bilet fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızlandı.

Hava yolu şirketlerinin Tel Aviv uçuşları ne zaman başlayacak?

Hava yolu şirketlerinin Tel Aviv uçuşları, Orta Doğu'daki askeri ve jeopolitik risklerin seviyesine bağlı olarak farklı tarihlerde başlayacak. Delta Air Lines uçuşlarını 5 Eylül tarihine, United Airlines 7 Eylül tarihine kadar ertelerken, American Airlines Tel Aviv uçuşları için takvimini 6 Ocak 2027 tarihine kadar ötelemiştir.

Gelişmeler karşısında İsrail seyahat sektörü temsilcileri tepki gösterdi. Kudüs merkezli Ziontours Üst Yöneticisi Mark Feldman, American Airlines şirketinin uçuş takvimini sürekli ertelemesini eleştirerek, şirketin İsrail rotasını gelecek planlarından tamamen çıkarması gerektiğini savundu. Sektördeki arz daralması nedeniyle İsrail merkezli Israir şirketi de New York'a yeni uçuşlar başlatmak için resmi hazırlıklarını sürdürüyor.

Küresel havacılık sektörü, Washington, Tel Aviv ve Tahran arasındaki askeri gerilimin önümüzdeki aylarda doğrudan bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor. Yatırımcılar ve güvenlik ajansları, bölgedeki hava sahası güvenliğine yönelik risk analizlerini güncellemeye devam ediyor. Küresel havacılık endeksleri ve jeopolitik risk primleri, tırmanan bu gerilim dalgasıyla birlikte taşımacılık maliyetlerinin uzun vadede yüksek kalacağını gösteriyor.