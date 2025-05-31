Amor: Yatırım için hukukun üstünlüğü vize için reform yapılması gerekiyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin yeniden can­lanması için hala umut olduğunu belirten Amor, hukukun üstün­lüğü, demokratik standartlar ve terörle mücadele yasası gibi ko­nuların kritik önemde olduğunu söyledi. Özellikle ekonomi ve ya­tırım ortamı bağlamında önem­li mesajlar veren Amor, “Yargı bağımsızlığı olmadan yatırımcı Türkiye’ye güvenemez” dedi.

“Sadece ekonomik adımlar yeterli değil”

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek’in Brüksel temasla­rını olumlu bulduğunu anlatan Amor, üst düzey ekonomik di­yalogların önemli olduğunu an­cak sadece ekonomik adımların yeterli olmayacağını vurguladı. Amor, “Şimşek’in yatırımcıla­ra Türkiye’ye gelmeleri yönün­deki çağrısını anlıyorum. Ancak eğer bağımsız bir yargı sistemi­niz yoksa, yatırımcılar siyasi ka­rarlarla zarar görebilecekleri bir ortamda bulunmak istemez­ler. Yatırımcıların güveni sadece ekonomi yönetimiyle değil, ülke­de hukukun üstünlüğü, yargı ba­ğımsızlığı ve siyasi ortamın istik­rarı ile de doğrudan ilişkili” diye konuştu. Amor, TÜSİAD yöneti­cilerinin gözaltına alınmasının da yatırımcı algısını olumsuz et­kilediğini ifade etti.

“Suriye ve güvenlik gündemi ortaklığı öne çıkarıyor”

Amor, AB ile Türkiye arasın­daki ilişkinin yalnızca katılım süreciyle sınırlı olmadığını, or­taklık ayağının da önemli oldu­ğunu vurguladı. Güvenlik, göç ve dış politika gibi alanlarda Türki­ye’nin önemli bir ortak olduğunu belirten Amor, Suriye gibi bölge­sel meselelerde iş birliğinin sü­receğini aktardı. Ancak dış po­litikada AB ile yalnızca yüzde 5 uyum sağlandığını da hatırlatan Amor, “Gerçek bir ortaklık için bu oranın artırılması şart” dedi.

Türkiye’nin yatırım çekebil­mesi için temel sorunun huku­kun üstünlüğü olduğunun altı­nı çizen Amor, şunları kaydetti: “Bağımsız yargı, siyasi baskılar­dan arındırılmış bir adalet sis­temi ve ifade özgürlüğü olmaz­sa, yatırım ortamı gelişemez. Yabancı yatırımcı risk görmek is­temez. Türkiye’nin AB üyelik sü­reci normatif değerlere dayanı­yor. Katılım süreci satranç değil, değerlerle ilgili bir yolculuktur.”

“Avrupa Birliği'ne katılım süreci hala canlı”

Amor, Türkiye’nin AB katılım sürecinin tamamen sona erdirilmesini isteyen görüşlere karşı mücadele ettiklerini ve bu sürecin hâlâ açık tutulduğunu dile getirdi. Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirerek, “Bu çok karmaşık bir sinyal oldu. AB’ye üyelik istiyorsunuz ama muhalefetin önde gelen figürlerinden birini tutukluyorsunuz. Bu Avrupa’da anlaşılmıyor” değerlendirmesini yaptı. Vize serbestisi konusundaki tıkanıklığa da değinen Amor, altı kriterden biri olan terörle mücadele yasasında reform yapılması gerektiğinin altını çizdi. Amor, “Biz vize kolaylaştırmasını kesinlikle destekliyoruz ve vize serbestleştirmesini de gerçekleşmesini istiyoruz. Tabii ki vize serbestleştirilmesi altı kritere bağlı. Bu kriterlerden bir tanesi terörizme mücadele kanunu. Eğer ülke terörsüz olacaksa böyle bir dönemde tam da işte terörizmle mücadele kanunu üzerinden geçip bu vize serbestleştirilmesiyle ilgili kritere uyulmasının tam zamanı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.