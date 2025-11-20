Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'de dev randevu... Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen temsilcimiz İspanyol devini devirme planı yapıyor. Bu galibiyetle çıkış yakalamak istenirken basketbolseverler de "Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Anadolu Efes Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Barcelona maçı bu akşam saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Karşılaşma S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

"Çok fazla sakat oyuncumuz var ama bu bir bahane olamaz"

Anadolu Efes’te baş antrenör Igor Kokoskov karşılaşma ile ilgili "Yazılı olmayan bir kuraldır ama bir takım baş antrenörünü değiştirdiğinde, o takımda her zaman bir enerji artışı olur. En iyi oyunlarını oynamak için motive olurlar. Rakibimizin çok fazla tecrübeli oyuncusu var. Kendimizi toparlamak için üç günümüz vardı. Çok fazla sakat oyuncumuz var ama bu bir bahane olamaz. Kadromuzdaki tüm oyuncularımızdan faydalanmamız ve tabii herkesin de oynamaya hazır olması gerekiyor. Biliyoruz ki FC Barcelona tehlikeli bir takım çünkü belirttiğim gibi yeni baş antrenörleri ve deneyimli bir kadroları var. Vurgulamamız gereken iki önemli nokta budur" ifadelerini kullandı.