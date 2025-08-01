Anadolu Efes’ten ağır alkol grubuna zam!

Türkiye'nin önde gelen içki üreticilerinden Anadolu Efes, ağır alkol grubundaki ürünlerine 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla zam yaptı.

Alkol piyasasındaki fiyat artışları yalnızca üretici tercihiyle değil, aynı zamanda artan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), döviz kuru ve şişeleme maliyetleri nedeniyle de kaçınılmaz hale geliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, konuya ilişkin gelişmeyi resmi X hesabı üzerinden duyurdu. Dündar yeni fiyatların olduğu listeyi paylaştı.

Zam sonrası en ucuz alkollü içki 685 TL'den satışa sunulurken, en pahalı ürünün fiyatı ise 18 bin 750 TL'ye yükseldi.