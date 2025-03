Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı haziran ayında görevini bırakmaya hazırlanıyor. Özilhan, 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yerine getiriyordu.

Anadolu Grubu kurucu ortağı İzzet Özilhan’ın ardından Kamil Yazıcı’dan devralan Özilhan’ın yerine, halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı'nın geleceği tahmin ediliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Özilhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Tuncay Özilhan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Tuncay Özilhan'ın hayatı...

Tuncay Özilhan kimdir?

Tuncay Özilhan, 1947 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olan Özilhan, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Özilhan daha sonra ise ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Özilhan'ın iş hayatı 1977 yılında Erciyes Biracılık Genel Müdürlüğü ile başladı. Ardından, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile iş hayatı devam etti.

Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürdü.

Özilhan, 2001–2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüttü. Halen, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.

Tuncay Özilhan, DEİK Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı.

Tuncay Özilhan, Japon Hükümeti tarafından takdim edilen en önemli nişanlardan olan, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı) ve Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nişanlarına laik görüldü.

2007 yılı Mayıs ayından beri Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan, aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.