Anadolu iş dünyası önünü görmek istiyor

Esra ÖZARFAT/BURSA- Fikri CİNOKUR/ANTALYA - Talip ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Ekonomideki son gelişmelerle kan kaybı daha da artan Anadolu iş dünyası, bunun bir an önce durdurulması çağrısında bulundu. Üretimin, ihracatın ve istikrarın sürdürülmesi için öngörülebilir bir ekonomi talebinde bulunan iş dünyası temsilcileri, sanayiciyi rahatlatacak tedbirler, destekler ve ekonomi politikaları beklentisini dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) kentteki iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda da “öngörülebilirlik” vurgusu yapıldı. Toplantıda konuşan BTSO Başkanı Burkay, iş dünyası olarak temel beklentilerinin; yeni yatırımlar kazandıracak, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerini destekleyecek politikaların geliştirilmesi olduğunu söyledi. Burkay, “Bu noktada cari dengeyi korumak adına finansal istikrara dönük adımlarla birlikte fiyat istikrarının da göz önünde bulundurulması, iş dünyamızın öngörülebilirliğini artıracak. Özellikle şirketlerimizin bilançolarını belirledikleri bir dönemde döviz kurlarının seviyesinden ziyade volatilitesi ile oluşan belirsizliğin ortadan kaldırılması kritik önem arz ediyor. Bununla birlikte yüksek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve yatırımları destekleyici nitelikteki faiz politikaları, ülkemizin büyüme kalitesini artıracaktır” dedi.

Firmaların işletme sermayesi ihtiyacının her zamankinden daha fazla arttığına işaret eden İbrahim Burkay, “TL’nin değer kaybı sonrası iki yıl önce 10 milyon dolar limiti olan ihracatçının bugün bu limiti neredeyse 4 milyon dolara kadar eridi. Bu durum nakit akışı dengesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük bir sorun. Bunun yeniden dövize çevrilmesini bekliyoruz. Yine dövizdeki yükseliş sonrası çek teminat açığı problemi de ortaya çıktı. Esnaflara yönelik KGF destekli uygun faizli kredi imkanının sağlanması ve hizmet sektöründe kira probleminin çözüme kavuşturulması da iş dünyamızın beklentileri arasında yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden bankalar faiz indirmediği için firmalar yararlanamıyor. Kamu bankaları bir adım attı ancak özel bankaların da sürece dahil olması ve krediye ulaşımdaki sıkıntıların ortadan kaldırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“İhracat, öngörülebilir bir piyasa ile büyür”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, çip krizinden kaynaklı olarak otomotivin Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payın yüzde 19 seviyelerinden yüzde 12’ye gerilediğini ifade etti. Çelik, “Bu dönemde para piyasalarındaki volatilite de ihracatçıyı etkiliyor. Hükümetimizin ihracata dayalı büyüme stratejisini destekliyoruz. Öngörülebilir para piyasası ile ihracatımız çok daha hızlı büyür” dedi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise şunları söyledi: “Avrupa’daki siparişlerin ülkemize yöneldiği bir ortamda sanayicilerimizin enerjilerini teknoloji ve dijitalleşme yatırımlarına harcaması gerekiyor. Ancak son dönemde kurun sürekli yukarı seyri ve beraberinde getirdiği enflasyon sanayicilerimizi tedirgin ediyor. Firmalarımız yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Kurun artıyor olmasının sanayiciye yaradığı yönünde yanlış bir algı var. Hammadde ve ara malların maliyetleri dövizle karşılandığı için kurdaki dalgalanma sanayicilerimizi olumsuz etkiliyor.”

RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, “Gelecek yıl ve devamında talepleri karşılayamayacak duruma gelebiliriz. Firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Zaman kaybetmeden yeni desteklere ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca firmalarımızın büyümek ve yeni yatırımlar için de yer ihtiyacı var” dedi.

“Maliyetler rekabet gücümüzü zayıflatıyor”

Gaziantep Sanayi Odası Adnan Ünverdi, son dönemde artan döviz ve üretim maliyetlerinin sanayinin rekabet gücünü zayıflattığını söyledi. Üretim ve ihracatta sürdürülebilirliğe dikkat çeken Ünverdi, sanayiciyi rahatlatacak bir takım desteklerin olması gerektiğini kaydetti.

Hammadde ve konteyner krizinin yanında döviz ve üretim maliyetlerinde yaşanan artışın sanayiciyi zor durumda bıraktığını, özellikle iç piyasaya çalışan sanayicilerin güçlükle üretim yaptığını söyleyen Ünverdi, bir takım devlet desteklerinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep’in dünyanın ilgisini çeken bir şehir olduğunu ifade eden Ünverdi, son günlerde yabancı ülkelerden gelen temsilcilerle yatırım için görüşmeler yaptıklarını anlattı. Ünverdi, “Gaziantep’e dışarıdan yatırımcının ilgisi çok fazla. Kenti tanımaya çalışıyorlar. Yatırımcıyı buraya nasıl getirebiliriz bunu çözmeye çalışıyorlar. Biz sanayi şehriyiz. Haliyle yatırımcı gelecektir ama bu yatırımcı gelirken de tabii ki şartları göz önüne alacaktır. Şartlar iyileştirildiği takdirde de dışarıdan yatırımcı gelir” diye konuştu.

“Liradaki kan kaybı durdurulsun”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, liranın her gün kan kaybettiğini belirterek, bu kanamanın bir an önce durdurulmasını istedi. Çetin, “Aksi halde ne faiz indirimi ne kredi çare olur. Bu nedenle ekonomide yeni bir rota çizilmeli” dedi. Anadolu iş dünyasının çok zor şartlara rağmen büyük başarılara imza attığını vurgulayan Çetin, şöyle konuştu: “Bugünlerde yine bir döviz kuru şoku yaşıyoruz. Maliyet belli değil, fiyat belli değil, sipariş durdu, tedarik durdu. Bir gün gübre sorunu yaşanıyor, diğer gün şeker tedariki sorun oluyor. Dünyada tedarik sorunu bir yandan, biz de döviz belirsizliği diğer yandan, artık dayanamayacak noktaya geliyoruz. Milli paramız her gün kan kaybediyor. Artık bu kanamanın bir an önce durdurulması gerekir. Aksi halde ne faiz indirimi ne kredi çare olur. Bu nedenle ekonomide yeni bir rota çizilmeli. Ekonomide istikrar olsaydı bugün çok daha ileride olurduk. Türk girişimcisi, Türk üreticisi, çalışanımız, milletimiz, daha iyi ekonomik koşulları hak ediyor. Herkesin masaya oturup, ekonomiyi buradan çıkarmak için ne gerekiyorsa gerekli adımları atması zamanı. Ümit ederim ki artık her tür çekişme bir kenara bırakılır ve ülke menfaati için herkes bir araya gelebilir.”