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Anadolu Otoyolu’nda 46 günlük yol çalışması başlıyor

İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.

Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.