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Anadolu Otoyolu’nda çalışma başladı: İstanbul yönü 5 gün kapalı

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı. İstanbul yönündeki doğu-batı kavşakları arasında 20 Haziran'da tamamlanması planlanan çalışma süresince ulaşım Ankara istikametinden sağlanacak.

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Anadolu Otoyolu’nda çalışma başladı: İstanbul yönü 5 gün kapalı
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde, İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları başladı.

Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.