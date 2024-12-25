Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ne plaka tanıma sistemi kuruluyor. Otoyolun Ankara istikametinde tamamlanan çalışmaların ardından, İstanbul yönünün bir bölümü geçici süreyle ulaşıma kapatıldı

Tüneldeki PTS kurulum çalışmaları kapsamında yapılan taşıyıcı platform montajı nedeniyle ilk olarak otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Güzergahı kullanan sürücüler, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sırasında Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi. Ankara istikameti, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Ekipler, daha sonra Abant Kavşağı'ndan itibaren dubalarla ve uyarıcı levhalarla otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Bölgeden geçen araçlar, bu kavşaktan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Tünelin İstanbul istikametindeki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.​​​​​​​