Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları yaklaştı. Öğrenciler, AÖF sınav tarihleri takvimini ise yakından takip ediyor.

Anadolu Üniversitesi ara sınavları cumartesi ve pazar günleri düzenleniyor.

Öğrenciler, sınav giriş belgeleriyle sabah ve öğlen düzenlenen oturumlarla sınavlarına girebiliyor. Peki, AÖF ara sınavları ne zaman, sınavlar saat kaçta yapılacak? AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte AÖF sınav takvimi...

AÖF ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Sınav yerlerinin ise 11-13 Nisan tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te yapılıyor.

AÖF sınav yeri sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

AÖF sınav giriş belgesi

Sınavlara girecek öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını da merak ediyor.

Ancak, 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyuruluyor.

Her ders için 20 soru sorulan sınavlarda öğrencilere 30'ar dakika süre veriliyor.

Öğrenciler, ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemiyor.

Final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF bahar dönemi final sınavlarının ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Yaz okulu başlama tarihi 30 Haziran 2025 olarak açıklanıken; bitiş tarihinin ise 16 Ağustos 2025 olduğu belirtildi.

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025'te yapılacak.