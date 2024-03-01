Anadolu’nun sesi ekonomi gazeteciliğinin okulu 44 yaşında

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BÜYÜKERŞEN

DÜNYA Gazetesi, üstlendiği misyon ile ekonomi gazeteciliğinin gelişmesine öncülük eden bir okul olmuş, toplumun finansal okuryazarlık düzeyine sunduğu katkı ile de çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.

44 yıldır iş dünyasının sesi olan, sorunlarının çözümüne katkı sunan, Anadolu’daki iş camiasını ülke gündemine taşıyarak istihdamdan ihracata, üretimden finansa her alanda Türkiye ekonomisinin nabzını tutmayı başarmıştır. İş dünyasının yanında, yerel yönetimlerin çalışmalarına da yer vererek yayınladığı bölge ekleri ile kentlerin gelişimlerini takip etmemizi sağlamıştır.

Çok sesliliğe ve düşünce özgürlüğüne katkı koydu

Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan DÜNYA Gazetesi’nin çok sesliliğe ve düşünce özgürlüğüne sunduğu katkıların bundan sonra da devam edeceğine inancım tamdır. Türk ekonomisinin dünden bugüne olan mücadelesine tanıklık eden, sahip olduğu vizyoner kalemleri ile farklı sektörlere yol gösteren, eleştirileri ile daha iyiye ulaşmamızda etkin rol üstlenen DÜNYA Gazetesi’nin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da rehberliğinin çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu düşünceyle rahmetli Nezih Demirkent'in ilkelerinden ödün vermeden devam eden yayın hayatınızda daha nice başarılara ulaşmanızı diliyor, gazetenin kuruluşundan bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm basın emekçilerine teşekkür ederek sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.