Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi

Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.

Başkan ve üyeler arasında gizli oylamayla yapılan seçimde, görev süresi biten Arslan da yeniden aday oldu. Seçimlerde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.