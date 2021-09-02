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Anayasa Mahkemesi HDP'ye 30 gün ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatma davasında HDP'ye 30 gün ek savunma süresi verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada mahkeme HDP'ye 30 gün ek savunma süresi verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, iddianameyi kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.

Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulunmuştu.

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