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Anayasa Mahkemesi, HDP'ye 30 günlük ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.

HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.

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