Anayasa Mahkemesi: İşveren çalışanın Whatsapp yazışmalarını kontrol edemez

Hüseyin GÖKÇE

Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Bir şirket, Fırat Gerçek isimli çalışanın, iş arkadaşıyla yaptığı telefon yazışmalarında şirket çalışanları hakkında rahatsız edici ve hakaret içeren mesajlar tespit edildiği gerekçesiyle iş akdini feshetti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Gerçek, telefondaki mesajların kişisel hakların korunması kapsamında olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesine itiraz etti. Mahkeme ise şirketin sözkonusu telefonu sadece iş amaçlı kullanılmak üzere verdiğini belirterek itirazı reddetti. Bunun üzerine Fırat Gerçek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, işverenin işlerin etkin yürütülmesi, bilgi akışının kontrolü gibi haklı sebeplerle çalışanlara verdiği iletişim araçlarını inceleme yetkisi bulunduğu ancak bu yetkinin işlerin yürütülmesiyle sınırlı olduğunu vurguladı.

Raporda, işverenin kendisine ait iletişim araçları üzerinde sırf sahiplik nedeniyle mutlak ve sınırsız bir gözetleme ve denetleme yetkisi olduğunu kabul etmenin, demokratik toplumla temel hak ve özgürlüklere işyerinde de saygı gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, raportörün özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine yönelik görüşü doğrultusunda, ihlal yönünde karar verirken, başvurucunun maddi tazminat talebini reddetti.