Anayasa Mahkemesi, mesai ödemeyen bankayı haksız buldu

ANKARA (DÜNYA)

Anayasa Mahkemesi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretini ödediği işçinin iş akdini tek taraflı fesheden bir bankayı, fazla mesai ücreti ödemediği gerekçesiyle haksız buldu. İşveren banka, işçinin ilk yıl ücret talep etmeksizin fazla çalışmaya rıza gösteren bir belge imzaladığını, daha sonra yapılan yasal düzenlemeyle bu imzanın her yıl alınması şartının kaldırıldığını mahkemeye sunmuştu.

Mersin İş Mahkemesi, işçinin başvurusu üzerine hazırlattığı bilirkişi raporundaki bulgulara istinaden işverenin kıdem tazminatını ödemesine hükmederken, işveren de bu karara ilişkin istinafa başvurdu.

İstinaf olarak görev Adana Bölge Adliye Mahkemesi, her yılın başında işçiden fazla mesaiye ilişkin onay alınması zorunluluğunun kaldırıldığı gerekçesiyle, başvurucunun fazla mesai alamayacağına hükmetti.

İşçinin konuyu taşıdığı Anayasa Mahkemesi ise başvurucunun ücret talep etmeksizin fazla çalışmaya rıza gösterdiği kabul edilse bile bu rızanın emredici hükümlere aykırı olarak gerçekleştirilen fazla çalışmayı kapsadığının söylenemeyeceği sonucuna vardı.

Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin hukuk kurallarını ağır hata teşkil edecek şekilde yorumladığı gerekçesiyle, mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna vardı. Başvurucunun tazminat talebini ise reddeden mahkeme, dosyayı yeniden yargılama yapmak üzere Mersin 2’nci İş Mahkemesine gönderdi.