Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Pasaport tahdidi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu'nun, İçişleri Bakanlığı tarafından genel güvenlik gerekçesiyle kişilere pasaport verilmesini engelleyen düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara 19. İdare Mahkemesi, genel güvenlik gerekçesiyle pasaport tahdidi konulmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, bu tür bir kısıtlamanın yalnızca suç soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle ve hakim kararıyla yapılabileceğine dikkat çekerek, düzenlemenin Anayasa'nın 23. maddesine aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi kararında, yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması durumunda ve hakim kararı ile sınırlanabileceği vurgulandı. Gerekçede, pasaport tahdidi kararının idarenin takdir yetkisine bırakılmasının Anayasa'nın 23. maddesini ihlal ettiği ifade edildi.

Mahkemenin kararına ilişkin gerekçede şu ifadeler yer aldı:

"Yurt dışına çıkma özgürlüğü ancak Anayasa'nın 23. maddesinde belirtilen sebeplerle ve hakim kararıyla sınırlandırılabilir. İtiraz konusu düzenleme, bu özgürlüğü idarenin yetkisine bırakmakta ve Anayasa'da öngörülen sınırlama sebeplerini ihlal etmektedir."

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu iptal ile birlikte, yurt dışına çıkma özgürlüğü yalnızca suç soruşturması ya da kovuşturması kapsamında hakim kararıyla sınırlandırılabilecek.