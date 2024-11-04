Anayasa Mahkemesi'ne 12 yılda 633 bini aşkın bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde paylaştığı verilere göre, 23 Eylül 2012'den itibaren AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aşarken, sonuçlandırılmayı bekleyen sayı 106 bine yaklaştı.

Sonuçlandırılan başvurulardan 435 bin 437'sinde kabul edilemezlik, 75 bin 89'unda en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 712'sinde idari ret, 2 bin 140'ında diğer, 1425'inde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

AYM, bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiğine hükmettiği 76 bin 247 başvurudan 56 bin 443'ünde makul sürede yargılanma, 5 bin 487'sinde adil yargılanma, 4 bin 661'inde mülkiyet, 4 bin 348'inde ifade özgürlüğü 1622'sinde özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği sonucuna varırken, bunu diğer hak ihlali kararları takip etti.