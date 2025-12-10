Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

AYM, altı siyasi partinin 2022 yılına ait mali hesaplarının doğru ve mevzuata uygun olduğunu bildirdi.

Kararlara göre, Genç Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisi'nin 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.