22 Eylül 2020

ABD vatandaşı gazeteci Andre Vltchek, Samsun'dan İstanbul'a geldikleri araçta hayatını kaybetti. Eşini uyandırmak isteyen Rossie Indira Vltchek, Andre Vltchek'in hareket etmediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine geldiklerinde sağlık ekipleri Andre Vltchek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta incelemelerini yaparken Andre Vltchek'in ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Andre Vltchek kimdir?

Andre Vltchek, 1962 yılında SSCB'nin Leningrad kentinde dünyaya geldi.

Babası Çek bir nükleer fizikçi, annesi ise Rus-Çinli bir ressam olan Vltchek, Orta Avrupa'da büyüdü. Daha sonra ABD vatandaşlığı alan Andre Vltchek, yaşamı boyunca ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa e Endonezya'da yaşadı.

140'tan fazla ülkeye seyahat eden Andre Vltchek, Peru, Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'da silahlı çatışmaları araştırdı.

Der Spiegel, Asahi Shimbun, The Guardian, ABC News gib gazeteler için makaleler yazan Vltchek, 2004'te 1965'te Endonezya katliamlarını anlatan bir belgesel filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı - Terlena - Breaking of The Nation. Şubat 2010'da Şili'yi sarsan yıkıcı bir depremin hemen ardından, Vltchek Şili'ye gitti ve İki Deprem Arasında Şili adlı bir belgesel çekti.

İçin UNESCO Vltchek yazıp bir film yönetti Tumaini Kenya'da Victoria gölü etrafında topluluklarda HIV salgının yol açtığı toplumsal çöküşü ve yıkım hakkında. 2012'de, dünyanın en büyük mülteci kamplarında (Dadaab, Kuzey Kenya'da) Somalili mültecilerin 20 yıldır süren trajedisini anlatmak için One Flew Over Dadaab belgeselini yazdı ve yönetti.

2015 yılında 'Rwanda Gambit' belgesel filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı ve Press TV'de yayınlandı . 1994 Ruanda soykırımı hakkındaki resmi anlatıyı tersine çevirmeyi , Ruanda ve Uganda'nın DR Kongo'nun Batı emperyalizmi adına yağmalamasını ortaya çıkarmayı hedefliyor .

Mart 2019'da Kanada, Saskatchewan, Regina'da düzenlenen "NATO ve Savaşa Hayır - Barış ve İlerlemeye Evet" toplantısı ve mitinginin açılış konuşmacısıydı ve Regina Community Radio'da röportaj yaptı.