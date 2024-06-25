Anıl Altan, 'Pelin Akil'le boşanıyorlar' iddialarına yanıt verdi: 'Kimsenin bilmeyeceği detaylar'

Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı. Bir süredir boşanacakları yönündeki haberlerle gündem olan oyuncu çiftten Anıl Altan, bu iddialara yanıt verdi.

Berfu Yenenler'in YouTube'daki programına konuk olan Altan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sene başladı bu, altı ayda bir deniyorlar. 'Arkadaşım bizi boşatıyordu' olayı çok enteresan bir örnek. Sen de Eser'le (Yenenler) tartışmıyor musun? İlişkilerde bunlar oluyor. Pelin orada arkadaşıyla dertleşiyor. Konuşmadan sonra konu böyle bir habere gidiyor. Sadece ona söylenmiş şeyler, kimsenin bilmeyeceği detaylar."

Ünlü oyuncu, sözlerine "En son o haberin çıktığı bir saat öncesinde Pelin çocuklarla ilgili aşamadığımız bir şey vardı, pedagog sormuştu bir arkadaşına. Bu olay ‘boşanıyorlar ve çocukları için pedagog arıyorlar’ haberine dönüştü. Pelin’e söyleyince ‘o öyle bir şey söylemez’ dedi. Ama sonra hak verdi bana” diye devam etti.

"Bu kadar gündemi meşgul etmemeli diye düşünüyorum"

Anıl Altan, eşi Pelin Akil'e olan aşkıyla ilgili de “Pelin benden 4 yaş büyük. Yaşıtlarımla anlaşamıyordum. Ama Pelin karşıma aynı yaşta da gelse yine aşık olurdum” dedi.

Akil ile evliliklerinin sosyal medyada bu kadar gündem olmasından rahatsızlık duyan Altan "Bir de anlamıyorum, bu haberin altına binlerce yorum geliyor. İnsanlar bunu neden bu kadar çok önemsiyor? 'Siz de ayrılırsanız tüm inancım yıkılacak' yazıyorlar. İlişkinin temelini bizim ilişkiye mi dayandırdı yani? Genel olarak bundan çok daha önemli konular var. Bu kadar gündemi meşgul etmemeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.