Anıtkabir 10 Kasım'da 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçiyi ağırladı

MSB, bu ziyaretçi sayısının bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."