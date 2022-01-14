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Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesinin ardından inceleme başlatılan olayla ilgili Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanının görevinden alındığını bildirdi.

Bakanlığın, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.

 

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