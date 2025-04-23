Anıtkabir ziyaret saatleri: Bugün Anıtkabir kaça kadar açık, saat kaçta kapanacak?

23 Nisan coşkusuyla kalpler Ankara'ya, Anıtkabir'e doğru atıyor... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, 7'den 70'e Atatürk sevgisi ile büyüyenler Anıtkabir'i ziyaret etmek istiyor. En çok yöneltilen soru ise "Bugün Anıtkabir kaça kadar açık?" şeklinde...

23 NİSAN ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir ziyaret saatleri normal günlerde saat 09'da başlıyor ve saat 17.00'ye kadar devam ediyor. Fakat bu en özel ve anlamlı günde yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaretler 21.00'e kadar yapılacak.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00