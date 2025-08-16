Anız yangını felakete yol açıyordu

Edinilen bilgilere göre, Kaman'a bağlı Kurancılı Başköy kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Demirli köyüne kadar ilerledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına hem karadan hem de havadan helikopter ve uçak desteğiyle müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sayesinde yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.